أحمد فتحي عن وفاة المنتجين الأربعة: "اتعلمت إن العمر لحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان أحمد فتحي عن الموت، وذكر المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحي، وأنهم كانوا سبب في إدراكه بأن العمر لحظة ولا تدوم.

وقال فتحي، خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا شوفت الموت وربنا يرحمهم الأربعة، ده درس، الحياة بتخلص في لحظة فـ اتعلمت إن مزعلش على فيلم راح، مزعلش أني قاعد".

وتابع: "اتعلمت إن العمر لحظة، في لحظة واحدة الحكاية بتنتهي، واتعلمت إن البني أدم سيرة، السيرة اللي بتفضل ليك ولعيالك".

يذكر أن الفنان أحمد فتحي شارك في فيلم "أسود ملون" إخراج حسن البلاسي وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان وبطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، وميس حمدان.

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