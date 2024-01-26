ما رأي أحمد حلمي بفيلم زوجته منى زكي الجديد ؟

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية منى زكي أن زوجها الممثل المصري أحمد حلمي أعجب بفيلمها "رحلة 404".

وفي تفاصيل ما قالته :"أحمد مبسوط من الفيلم ومعجب به جدًا، وبيبارك لنا كلنا، راجل محترم، أحمد طول الوقت داعم ومساند لي، ويميل لمناصرة ودعم المرأة دائمًا.الحمد لله الناس مبسوطة من الفيلم حتى الآن، وبالنسبة للمخرج هاني خليفة فهو مخرج كبير أوي وبيركز في تفاصيل ولديه قدرة كبيرة على توجيه الممثل، ونتيجة النهائية هي رؤيته التي لها بصمة في النهاية وأنا بحبه وأتمنى ميقعدش في البيت كتير لأنه فنان كبير والوسط يفتقد الناس اللي عندهم الحس الفني ده".

كلام منى زكي جاء في مداخلة مع الإعلامية إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم.



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