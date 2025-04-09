شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعلان الرئيس العليمي قرب معركة الخلاص...قيادي حوثي كبير يحذر الشرعية من هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مسؤول في حكومة صنعاء ، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ، من مغبة تفجير الجبهات الداخلية إستجابة لأمريكا ، مؤكدا جاهزية صنعاء لإسقاطهم عسكرياً.

وقال محافظ ذمار عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله الحوثيين في اليمن محمد البخيتي ، في تدوينة على ( إكس) علق فيها على تصريح للعليمي للتوحد لمواجهة صنعاء: “دعوة رشاد العليمي لتوحيد صفوف المرتزقة لخوض ما سماه بمعركة الخلاص يفسر لنا خلفية تلويح امريكا بخيار التدخل العسكري البري في اليمن وانها تنوي استخدام مرتزقتها اليمنيين إسناد لعملياتها الجوية وتجنبا للخسائر البشرية المتوقعة في صفوف جنودها “.

واضاف: ” نحذر المرتزقة من تفجير الجبهات الداخلية دفاعا عن الكيان الصهيوني لاننا جاهزين ومستعدين لخوض ثلاث معارك في وقت واحد دولية واقليمية وداخلية “.

مؤكدا أنهم ” سيجدون انفسهم بين فكي كماشة ، فك القوات المسلحة اليمنية وفك ابناء الشعب اليمني المتعطشين لقتال الكيان وإسقاط خطه الدفاعي الأول ممثلا بقوات المرتزقة “. حسب تعبيره .