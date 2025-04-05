هكذا بدت صنعاء قبل قليل(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت صنعاء اليوم السبت سابع ايام عيد الفطر المبارك سحاب كثيفة غطت سمائها وقال مواطنون أن مزون طرية الآن غرب وجنوب غرب العاصمة #صنعاء وتحصل جهينة يمن على صور من سماء صنعاء ظهر السبت

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