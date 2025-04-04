شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سفير خامنئي في اليمن وخليفه عبدالملك الحوثي بعد موته (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر سياسية أن توجيهات إيرانية عليا صدرت بتعيين علي هاشم سفيرًا للخميني في اليمن، بالإضافة إلى تكليفه بمنصب مستشار خاص له، مع منح صلاحيات عليا في إطار تعزيز الوجود الإيراني في المنطقة.

وكشفت المصادر عن إنشاء "مجلس أعلى للثورة الخمينية" في اليمن، برئاسة عبدالملك الحوثي، ويترأسه علي هاشم نائبًا، مع عضوية عدد من قيادات حزب الله والحشد الشيعي في العراق وسوريا، ويكون مقر المجلس في اليمن.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هناك ترتيبات تُعقد في صنعاء بإشراف القيادة الإيرانية، في وقت يتصاعد فيه الضغط العسكري الأمريكي على اليمن، مما يعكس تصعيدًا في العلاقات الإقليمية في ظل التوترات المستمرة.



