شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة صنعاء يرد على المستعجلين: الجبهات تنتظر هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردّ أمين العاصمة صنعاء، اللواء عبد الغني جميل، على التساؤلات حول عدم تحرك الجبهات رغم ما يصفه البعض بـ"الفرصة الذهبية"، مؤكدًا أن الصبر مطلوب، وأن القيادة تدرك جيدًا ما تفعله.

وقال جميل في تصريحاته:

"الأمور تسير وفق خطوات مدروسة، ودورنا سيأتي في الوقت المناسب."

كما شدد على أن "الكهنوت إلى زوال خلال عام 2025"، داعيًا الجميع إلى الثقة والاطمئنان.

واختتم حديثه بالدعاء لحفظ فخامة الرئيس، وأعضاء المجلس القيادي، وجميع القادة، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم الجهود الرامية إلى استعادة الدولة.



