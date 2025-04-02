شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان.. استعدادات كبرى لبدء اجتماع حلف قبائل حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري في هذه الأثناء استعدادات كبيرة للتحضير للاجتماع العام الاستثنائي لرئاسة وقيادة #حلف_قبائل_حضرموت وقيادة المكونات والشخصيات الاجتماعية الحضرمية المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة . وبدأت قبل لحظات الاجتماعات التحضيرية صباح اليوم بهضبة #حضرموت برئاسة المقدم عمرو بن حبريش رئيس الحلف باللجان العاملة التحضيرية للاستعداد لحدث هام ستشهده حضرموت الايام القادمة.

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