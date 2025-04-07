شكرا لقرائتكم خبر عن من هذا الأمر الخطير...إعلامي يمني يحذر الفتيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصيحة الإعلامي ياسر اليافعي مهمة جدًا في ظل التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت أدوات تعديل الصور وتحويلها إلى رسوم كرتونية أو تحسين جودتها أكثر تقدمًا، لكنها تحمل مخاطر حقيقية تتعلق بالخصوصية والأمان الرقمي.

ما هي المخاطر المحتملة؟

???? احتفاظ المواقع بالصور: بعض المواقع والتطبيقات قد تحتفظ بالصور المرفوعة، مما يعني إمكانية استخدامها مستقبلًا بطرق غير متوقعة.

???? استعادة الصورة الأصلية: بعض الأدوات يمكنها إعادة الصورة المعدلة إلى شكلها الأصلي، مما يلغي فكرة التعديل أو الإخفاء.

???? التزييف العميق (Deepfake): الذكاء الاصطناعي قادر على تحريك الصور، إضافة أصوات، بل وإنشاء فيديوهات مزيفة تحاكي الأشخاص الحقيقيين.

???? إساءة الاستخدام الاجتماعي: في مجتمعات تعاني من قلة الوعي بالتقنيات الحديثة، قد يتم تصديق الصور أو الفيديوهات المعدلة بسهولة، مما قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية أو حتى قانونية.

كيف تحمي نفسك؟

✅ عدم رفع الصور الشخصية على مواقع غير موثوقة، حتى لو كانت تقدم خدمات تعديل جذابة.

✅ التحقق من سياسات الخصوصية للمواقع والتطبيقات قبل استخدامها.

✅ استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية (offline) بدلًا من المواقع التي ترفع الصور إلى خوادمها.

✅ عدم مشاركة الصور الخاصة أو الحساسة مع أي تطبيق غير موثوق، حتى لو كان يبدو آمنًا.

الذكاء الاصطناعي يمنحنا الكثير من الفوائد، لكنه سلاح ذو حدين، لذلك يجب التعامل معه بوعي وحذر، خصوصًا فيما يتعلق بالصور والمعلومات الشخصية. ????



