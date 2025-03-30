شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اسعار اللحم الى رقم تاريخي بعدن عشية العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون لكريتر سكاي بوصول اسعار اللحم بعدن الى ٢٤ الف.

وبحسب مواطنون فان سعر الكيلو يتراوح بين ٢٤ الى ٢٥ الف بعدن ولاول مرة يصل الكيلو اللحم الى هذا الرقم

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