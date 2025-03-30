شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يكشف عن "خبر جديد" حول زعيم الحو ثيين الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المحامي اليمني محمد المسوري عن نيته نشر "خبر جديد" يتعلق بعبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، وذلك بعد العشاء اليوم.

وكان المسوري قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيقوم بنشر هذا الخبر بعد شهر رمضان، إلا أنه قرر تقديمه إلى اليوم.

وكتب المسوري على حسابه في منصة "إكس": "الخبر الجديد عن عبد الملك الحوثي.. الذي قلت لكم. سوف أنشره بعد رمضان.. سوف أنشره اليوم بعد العشاء.. فترقبوا..".

