شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن اسقاط طائرة حربية امريكية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حقيقة إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F16 في مديرية ذيبين بمحافظة عمران.

واكدت مصادر بان الصورة المتداولة نشرت في 17 مايو 2024، حين أعلن الحوثيون عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء محافظة مأرب.

ولم يعلن الحوثيون عن إسقاطهم لمقاتلة أمريكية في محافظة عمران

