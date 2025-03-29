شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن اسقاط طائرة حربية امريكية في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حقيقة إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F16 في مديرية ذيبين بمحافظة عمران.
واكدت مصادر بان الصورة المتداولة نشرت في 17 مايو 2024، حين أعلن الحوثيون عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء محافظة مأرب.
ولم يعلن الحوثيون عن إسقاطهم لمقاتلة أمريكية في محافظة عمران
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن اسقاط طائرة حربية امريكية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.