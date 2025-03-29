شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تكشف عن القوات التي هاجمت جماعة الحـ.وثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت امريكا عن القوات التي هاجمت جماعة الحوثي في اليمن وأكدت امريكا ان ‏قوات ‎القيادة المركزية الأمريكية (‎سنتكوم) هي من هاجمت مواقع الحوثيين.. هذا وشن الطيران أكثر من 70 غارة على صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب والحديدة خلال أقل من 24 ساعة



كانت هذه تفاصيل خبر امريكا تكشف عن القوات التي هاجمت جماعة الحـ.وثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.