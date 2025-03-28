شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية تحسم الجدل وتؤكد: هذا موعد اول ايام العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، اليوم، عن حسمها للجدل الدائر حول موعد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2025، مؤكدة أن يوم الأحد 30 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن تحديد هذا الموعد جاء بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة، حيث سيكون موعد استطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025. وأشارت إلى أن اقتران القمر والشمس سيحدث يوم السبت في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة ظهرًا، بينما تغيب الشمس في تمام الساعة السادسة و21 دقيقة مساءً، وسيغيب الهلال بعدها بست دقائق وبضع ثوانٍ.

وأكدت الجمعية أنه وفقًا لهذه الحسابات، فإن رؤية الهلال بالعين المجردة ستكون مستحيلة بعد غروب شمس السبت، وأن الشرطين الفلكيين لبداية شهر شوال، وهما الاقتران والغروب بعد الشمس، قد تحققا.

وأشارت الجمعية إلى أن يوم الأحد 30 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في عدد من الدول العربية، وأن مدة مكث الهلال في المغرب ستبلغ 19 دقيقة، وهي مدة كافية للاستطلاع هناك.

