شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ...المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر شوال وخبير يكشف موعد عيد الفطر المتوقع "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين في أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025، وذلك لتحديد موعد عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان المحكمة:

"نظرًا لما ورد في قرار المحكمة العليا رقم (192 / هـ) وتاريخ 29 شعبان 1446هـ، بأن يوم السبت 1 رمضان 1446هـ، وفقًا لتقويم أم القرى، يوافق 1 مارس 2025، فإن المحكمة تدعو جميع المسلمين لتحري هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025."

كما طلبت المحكمة ممّن يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى المحكمة المختصة. وأكدت على أهمية مشاركة ذوي الخبرة في الترائي، والانضمام إلى اللجان المعنية، وذلك لما في ذلك من تعاون على البر والتقوى وتحقيق النفع للمسلمين.

توقعات فلكية لعيد الفطر

من جانبه، أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الحسابات الفلكية تشير إلى احتمالية رصد الهلال مساء السبت، رغم صغر حجمه وضعف إضاءته، ما قد يجعل رؤيته صعبة. ومع ذلك، وبالاستناد إلى تجارب سابقة، توقع أن يتمكن المتراؤون من رؤيته، ليكون الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة العليا، التي ستعلن بشكل رسمي بعد التحري.



