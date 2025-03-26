شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات من ماقد يحدث في العاصمة يوم غداً الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذر مواطنون المحتفلين بذكرى تحرير العاصمة عدن من اطلاق النار العشوائي يوم غدا

ودعا مواطنون الى عدم اطلاق النار بالهواء والاكتفاء بالافطار الجماعي.

وتشهد عدن اطلاق نار كثيف بذكرى تحرير عدن ٢٧ رمضان



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