شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد فيديو يُظهر آثار الدمار بعد الغارات الأمريكية وسط العاصمة صنعاء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر اللحظات الأولى بعد القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع للحوثيين في منطقة عصر، غربي العاصمة صنعاء. وتُظهر المشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وسط حالة من الهلع في أوساط السكان. يأتي هذا القصف في إطار الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة، ردًا على هجماتها المستمرة على السفن في البحر الأحمر. ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الضربة.

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