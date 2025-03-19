شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة...دولة عربية تقرر إعفاء اليمنيين من تأشيرة الدخول ورسوم الإقامة وغرامات التأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت دولة عربية، قرارًا يقضي بإعفاء المواطنين اليمنيين من تأشيرة الدخول عند القدوم مباشرة من اليمن، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الإقامة وغرامات التأخير، مع منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول.

واعتبرت السفارة اليمنية في السودان، القرار الصادر من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، بشأن اليمنيين، بأنه "خطوة تعكس متانة العلاقات بين السودان واليمن"

وقالت السفارة، إن الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان والقائم بأعمال القنصل، قام بزيارة إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة ودائرة شؤون الأجانب في السودان، حيث التقى بسعادة اللواء شرطة عبدالمحمود العوض علي العوض.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تنفيذ القرار وتذليل أي عقبات قد تواجه اليمنيين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأعرب الدكتور عبدالحق يعقوب عن شكره العميق للحكومة السودانية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية السودانية في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين.

وجاء هذا القرار تتويجًا لجهود مستمرة ومتابعة حثيثة من سفير الجمهورية اليمنية لدى السودان السفير عمر المداوي، وملحق شؤون المغتربين الدكتور عبدالحق يعقوب، القائم بأعمال القنصل، حيث سعت السفارة اليمنية بالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية لضمان تقديم تسهيلات للمواطنين اليمنيين، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم، وفق السفارة.

ووفقاً للقرار الصادر عن دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية السودانية، فقد تضمنت التسهيلات ما يلي:

1. إعفاء اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن من تأشيرة الدخول.

2. إعفاؤهم من رسوم الإقامة وغرامات التأخير.

3. منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على الإقامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول.

4. استثناء فئات العمل والاستثمار من هذه الإعفاءات، حيث يتم معاملتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

ودعت السفارة اليمنية في السودان أبناء الجالية إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والإسراع في تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المهلة المحددة، لضمان الاستقرار القانوني والمعيشي لهم ولأسرهم في السودان.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل أوضاع آلاف اليمنيين المقيمين في السودان أو الراغبين في السفر إليه، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن؛ كما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على دعم ومساندة اليمنيين في هذه المرحلة، بحسب السفارة.

ويأمل اليمنيون في استمرار هذه التسهيلات وتوسيع نطاقها مستقبلاً، بما يعزز من استقرار أوضاعهم ويسهل تحركاتهم في السودان.

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