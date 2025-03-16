شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مقتل يوسف المداني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادت أنباء عن استهداف يوسف المداني وهو قيادي حوثي رفيع و قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثي .
بحسب الأنباء بأنه تم استهدافة ضمن بنك الاهداف الأميركية في محافظة حجة مساء السبت الساعة التاسعة مساءً ومعه قيادات حوثية و خبراء إيرانيين..
ولم يتسنى لـ"اليمن السعيد" التأكد من صحة هذه الأنباء حتى لحظة كتابة الخبر
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