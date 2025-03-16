شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فرصة ذهبية...السعودية تتيح تأشيرة العمل بدون كفيل وبشروط ميسرة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الكفاءات المتميزة، أعلنت الجهات المختصة عن نظام جديد يمنح تأشيرة العمل دون الحاجة إلى كفيل. يتيح هذا النظام لحاملي التأشيرة الإقامة والعمل والاستثمار بحرية داخل المملكة، مما يعزز من جهود تحقيق رؤية السعودية 2030. تستهدف هذه المبادرة الأفراد ذوي المهارات والخبرات الاستثنائية، وتفتح لهم أبواب الفرص المهنية والاستثمارية داخل المملكة.

مزايا تأشيرة العمل بدون كفيل

يتمتع حامل تأشيرة العمل بدون كفيل بالعديد من الامتيازات التي توفر له بيئة مستقرة ومتكاملة للعمل والإقامة، وأبرز هذه المزايا:

الإقامة الدائمة: إمكانية التقديم على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

كفالة أفراد العائلة: يحق للحاصل على التأشيرة كفالة الزوج/الزوجة، الأبناء، والوالدين.

حرية إدارة الأعمال: يتيح النظام إمكانية تأسيس وإدارة المشاريع الخاصة دون الحاجة إلى كفيل.

الاستثمار: يُسمح بامتلاك الشركات والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.

امتلاك العقارات: سواء كانت عقارات سكنية، تجارية، أو صناعية.

حرية التنقل: يمكن للمقيم بهذه التأشيرة السفر داخل المملكة وخارجها دون قيود.

فرصة ذهبية السعودية تتيح تأشيرة العمل بدون كفيل بشروط ميسرة

شروط الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل

للحصول على التأشيرة، يجب على المتقدم استيفاء بعض المتطلبات التي تضمن جدية التقديم واستحقاق الاستفادة من هذا الامتياز، وتشمل:

أن يكون المتقدم قد بلغ 21 عامًا أو أكثر.

تقديم إثبات مالي يثبت القدرة على تحمل نفقات الإقامة داخل المملكة.

تقديم تقرير طبي يؤكد التمتع بصحة جيدة وخلو المتقدم من الأمراض المعدية.

وجود سجل جنائي نظيف وعدم وجود سوابق جنائية.

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أنواع الإقامة المتاحة بتأشيرة العمل بدون كفيل

تقدم السعودية عدة أنواع من الإقامات ضمن هذه الفئة، وتختلف شروط كل نوع وفقًا لطبيعة العمل والخبرة.

إقامة الكفاءات الاستثنائية

يتم منحها لأصحاب الخبرات المتميزة في مختلف القطاعات، وفق شروط تختلف حسب المهنة:

الفئةالشروط

الباحثونعقد عمل مع جهة سعودية معتمدة

العاملون في المجال الصحي والعلميراتب شهري لا يقل عن 25,000 ريال سعودي

المديرون التنفيذيونراتب شهري لا يقل عن 80,000 ريال سعودي

إقامة الأفراد الموهوبين

تُخصص للمبدعين في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وفقًا لتقييم الجهة المختصة.

إقامة المستثمرين

تُمنح للراغبين في الاستثمار داخل المملكة، وتشمل الشروط:

امتلاك رخصة استثمار سارية من وزارة الاستثمار السعودية.

الحد الأدنى لقيمة الاستثمار لا يقل عن 7 ملايين ريال سعودي.

وجود سجل تجاري ساري المفعول.