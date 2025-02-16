شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تتلقى لضربة قوية من الجيش الوطني ووزارة الدفاع تصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت القوات المسلحة اليمنية، القبض على خلية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة لحج المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقال بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن "الأجهزة الأمنية الاستخبارية العسكرية، تمكنت من القبض على عناصر يعملون لمصلحة الحوثيين ضمن خلية واحدة، وذلك في محور طور الباحة العسكري شمالي محافظة لحج جنوبي البلاد".

وأوضح البيان أنه "كانت بحوزة الخلية الحوثية أثناء القبض عليها، 15 عبوة ناسفة نوع (سي فور)".

وأضاف البيان: "كشفت التحقيقات الأولية عن أنها (الخلية) كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية عبر زرع تلك العبوات في محافظتي لحج وتعز".

ومنذ مطلع فبراير/شباط الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية عن القبض على العديد من الخلايا التابعة للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية المُحررة.



