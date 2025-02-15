شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعات مرعبه لا أريد تخويفكم ولكن هذه حقيقة ماسيحدث خلال الايام القليلة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف جميع المواطنين في الوطن العربي،

وذلك بعدما توقعت أن يكون هذا العام صعب وقاسي عليهم. ومن ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة القادمة:

حرب عالمية ثالثة قريبًا بين دول كبرى، مما قد يؤدي إلى مجاعات في بعض البلدان المتضررة،

وعلى الجميع تخزين المواد الأساسية. -حدوث كوارث في البحر المتوسط، بالإضافة إلى كارثة في الأشهر من عام 2025 في دولة عربية والولايات المتحدة. وأشارت إلى إمكانية إفلاس بعض البنوك في أوروبا خلال عام 2025،

مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي. و توقعت أن يشهد عام 2025 تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية في مصر، مما سيعيد تشكيل ملامح مستقبلها. وفي الشأن السوري، تحدثت عن استعادة سوريا سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وأشارت إلى أن دمشق ستستضيف قمة عربية بحضور جميع الدول. ونصحت ليلى عبد اللطيف الدول بضرورة تخزين سلع أساسية مثل القمح،

الأرز، المياه المعدنية، الشموع، الكبريت، والأدوات الكهربائية الصغيرة، نظرًا لتوقعها نقصًا ملحوظًا في هذه المواد خلال السنوات القادمة. وأشارت الى أن عاصفة ستضرب لبنان وسوريا والسعودية والامارات وغيرها من الدول العربية