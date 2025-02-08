شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس السابق يخرج عن صمته .. قيادات اليمن فاشلون والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:
انتقد هاني البيض، نجل الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، أداء القيادات اليمنية في إدارة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، مشيرًا إلى عجزها عن اتخاذ القرارات الصحيحة والإجراءات السليمة في الوقت المناسب.
وقال البيض في تغريدة له على حسابه في منصة إكس: "السائد في الإدارة والقيادة باليمن وعلى معظم المستويات السياسية والاقتصادية هو تبرير الفشل عبر ذرائع مختلفة وتحميل الآخرين مسؤولية المصائب والمشاكل التي تواجه البلاد".
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يعمّق الأزمات ويزيد من تعقيد الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع البلاد المتدهورة.
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