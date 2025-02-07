عاجل :وزارة الدفاع السعودية تعلن عن عمل عسكري مشترك بين الجش السعودي والجيش الامريكي "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - انطلاق مناورات تمرين الصداقة 2025 بين السعودية وأميركا

يهدف إلى تعزيزالتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد إجراءات التخطيط

أعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق مناورات تمرين "الصداقة 2025" بين القوات البرية والجيش الأمريكي في المنطقة الشمالية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد إجراءات التخطيط، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية.

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