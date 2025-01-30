شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بث مباشر لعملية تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اليوم الـ12 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت كتائب القسام الصليبَ الأحمر الأسيرةَ المجندة آغام بيرغر، من بين ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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