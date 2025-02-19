شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل شخصين على الأقل في تصادم طائرتين بأريزونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد تصادم طائرتين صغيرتين فى الجو بجنوب ولاية أريزونا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا في الاصطدام الذي وقع بالقرب من مطار في ضواحي توكسون، وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين.

