شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لأحد عناصر حزب الله تثير الجدل في لبنان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد عناصر حزب الله، فقد بصره نتيجة العملية الإسرائيلية المعروفة بـ"البيجر"، وهو يحتفل بزفافه برفقة زوجته التي وقفت إلى جانبه بودّ ودعم.
أثارت الصورة ردود فعل متباينة؛ فبينما رأى البعض فيها تجسيدًا للحب الحقيقي والتضحية، اعتبرها آخرون رمزًا للمصير الذي آل إليه مقاتلو الحزب، بعدما كانوا في موقع قوة وهيمنة داخل المجتمع اللبناني.
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