شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد اللطيف تتوقع كارثة مروعة ستفزع القلوب وتدمع الأعين، والمجتمع الدولي سيهرع لتقديم الدعم لدولة قد تختفي عن الخارطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقوم العديد من القنوات العربية كل عام باستضافة ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية التي تُعرف بتنبؤاتها المثيرة للجدل، للاستماع إلى توقعاتها حول الأحداث التي قد تشهدها الأيام المقبلة، سواء كانت خيرًا أو شرًا. يُعتقد أن عبد اللطيف هي واحدة من أبرز "علماء الفلك" في العالم العربي.

وفي أحدث ظهور لها، خلال مقابلة مع الإعلامي نيشان على قناة "الجديد"، صرحت عبد اللطيف بتنبؤات مثيرة للغاية. أبرز ما قالته كان عن كارثة مروعة ستضرب إحدى الدول في المستقبل القريب. وأكدت أن الزلزال الذي ستتعرض له هذه الدولة قد يكون بقوة أكثر من 10 درجات، مما يؤدي إلى اختفاء الدولة عن الخريطة تمامًا.

وقالت عبد اللطيف إن هذه الكارثة ستفزع القلوب وتبكي الأعين، وأن المجتمعات الدولية ستسارع لتقديم الدعم والمساعدة لهذه الدولة المنكوبة، التي ستواجه تداعيات كارثية جراء الزلزال المدمر.

تثير هذه التنبؤات الكثير من الجدل والاهتمام بين متابعي ليلى عبد اللطيف، في ظل عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بالدولة المستهدفة، مما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل هذه الأحداث.