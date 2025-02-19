شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمغادرة اليمن على الفور.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

اعتبر الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق أن مغادرة اليمن أصبحت خيارًا لا رجعة فيه لكل من يستطيع، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد الذي يفاقم معاناة المواطنين.

مشيرًا إلى ان أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بعدن وأربع محافظات مجاورة منذ أكثر من شهرين تعد سبب من اسباب استشراء الفساد في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكشف بن لزرق، في منشور له، عن تفاصيل ما وصفه بـ"مؤامرة" يقودها نافذون وتجار، حيث قاموا بإنشاء محطات خزن مركزية ضخمة، ثم افتعلوا قطاعات مسلحة تمنع وصول الغاز من مأرب وشبوة وأبين، ما أدى إلى خلق أزمة خانقة، ليتدخلوا لاحقًا ببيع الغاز بأسعار مضاعفة، محققين أرباحًا هائلة على حساب المواطنين.

وأضاف أن الجهات الرسمية غائبة تمامًا عن المشهد، بعدما كانت شركة الغاز في عدن تحتفظ سابقًا بمخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر، وهو ما لم يعد له أي وجود اليوم.

وأعرب بن لزرق عن صدمته من حجم الفساد والاستهتار بمعاناة المواطنين، مؤكدًا أن ما يحدث يجعل الرحيل عن البلاد خيارًا حتميًا لكل من يستطيع.