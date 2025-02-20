دوري أبطال أوروبا: دورتموند يتعادل سلبا مع سبورتينغ ويبلغ ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا) : بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بتعادله من دون أهداف مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي في إياب الملحق، مستفيدا من انتصاره ذهابا بثلاثية نظيفة.

ويواجه الفريق الألماني في ثمن النهائي إما ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنكليزي بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.

وتأثّرت بداية المباراة بنتيجة مواجهة الذهاب، فسيطر الفريق البرتغالي بشكل نسبي في إطار سعيه تعويض تأخره بثلاثية وقلب الطاولة وإحداث المفاجأة، من دون أن تزعج محاولاتهم الهجومية السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى المضيف.

لكن أصحاب الأرض سرعان ما نظموا صفوفهم واستعادوا زمام المبادرة، فلاحت أمامهم فرصتان لافتتاح التسجيل بتسديدتين من على مشارف منطقة الجزاء للنمسوي مارسيل سابيتسر (27) والغيني سيرهو غيراسي (27) تصدى لهما حارس مرمى الضيوف روي سيلفا ببراعة.

وتابع دورتموند محاولاته الهجومية في الشوط الثاني، لكن سيلفا منع بداية كريم أدييمي من هزّ شباكه بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء (49)، ثم السويدي دانيال سفينسون من المسافة عينها (53).

ووقع سيلفا في المحظور بإعاقته أدييمي مهديا فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ركلة جزاء، قبل تصحيح خطأه بالتصدي لها، حارما غيراسي من رفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدافي المسابقة (59).