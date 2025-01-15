شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف شهريًا.. السلطة المحلية في مأرب تبدأ صرف حافز أربعة أشهر ونصف للمعلمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �دأت السلطة المحلية بمحافظة مأرب صرف الحافز الشهري للمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، وذلك بعد رفعه إلى نحو 70 ألف ريال مطلع العام الجاري. وقال مكتب التربية في المحافظة في بيان مقتضب على حسابه في فيسبوك: "الأخوة المعلمين والمعلمات في محافظة مأرب. يمكنكم استلام الحافز الشهري لأربعة أشهر ونصف الشهر عبر بنك الشرق وفروعه في محافظة مأرب". وأضاف أن عملية صرف الحافز "المقدرة بـ 70 ألف ريال شهريًا ستبدأ من الليلة حسب الاسم الموجود في البطاقة الشخصية أو جواز السفر". ومطلع العام الجاري، أقر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، اعتماد هذا الحافز دعمًا للمعلمين والتربويين الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. ويواجه المعلمون تحديات كبيرة منذ انقلاب الميليشيا على الدولة، حيث توقفت رواتبهم في المناطق التي تسيطر عليها منذ سبع سنوات، إضافة إلى تدهور العملة الوطنية وتراجعها بشكل كبير في مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما فاقم معاناة المعلمين والمعلمات. وكانت السلطة المحلية في مأرب قد بدأت منذ عام 2022م، صرف حافز شهري بمبلغ 20 ألف ريال، ثم 30 ألف العام الماضي، ليصل الآن إلى 70 ألف ريال، وذلك إضافة إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه المعلمون والمعلمات بشكل شهري.

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