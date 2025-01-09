شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المبعوث الاممي يغادر مطار صنعاء الدولي ومصادر تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والوفد المرافق له بعد زيارة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان المبعوث الأممي، قد التقى خلال زيارته قيادات حوثية، بمن فيها زعيم المليشيات، عبدالملك الحوثي، وطالبها بالإسهام بشكل جاد في دفع مسار التهدئة في اليمن وتوفير أجواء مواتية لتنفيذ اتفاق خارطة الطريق الذي أبدت قيادة الجماعة موافقتها دون شروط على التوقيع عليه بعد عدة أشهر من المماطلة والتسويف.

وتقول مصادر مطلعة، إن "غروندبرغ" شدد على ضرورة وقف جماعة الحوثي للتصعيد العسكري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما قوبل برفض قيادة الحوثيين التي ردت على المبعوث الاممي بأن عملياتها العسكرية موجهة لنصرة غزة وستتوقف في حال أوقفت إسرائيل عدوانها على القطاع الفلسطيني المنكوب.

وبحسب المصادر فان المبعوث الاممي حذر قيادة الحوثيين من تداغيات قد تخرج عن السيطرة في حال استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأن مواصلة هذا التصعيد سيؤثر سلبا على الجهود المبذولة لدفع مسار السلام في اليمن عبر توقيع اتفاق خارطة الطريق.