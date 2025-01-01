شكرا لقرائتكم خبر عن عدن ..انتزاع أكثر من 3آلاف لغم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 3.1 ألف لغم في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024م.

وأوضح بيان للمشروع، أنه انتزع 3.1 ألف لغم، منها: 3 ألغام مضادة للأفراد، و7 ألغام مضادة للدبابات، و3.1 ألف ذخيرة غير منفجرة.

وتمكن الفريق من نزع 3.1 ألف ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، أما في محافظة الحديدة، فتم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الخوخة.

وفي محافظة لحج، جرى نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية تبن، و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة، أما في محافظة مأرب، فتم نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر في محافظة تعز.