وزير العدل يوجّه بتفعيل إجراءات المتابعة على أعمال أمناء السر وكتّاب المحاكم

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه وزير العدل، القاضي بدر العارضة، بزيادة تفعيل إجراءات المتابعة والاطلاع على أعمال أمناء السر، والكتاب العاملين بالمحاكم والشُعب.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً بقيادة قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، على أهمية استكمال الهيكل الإداري في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة، والشعب النوعية المتخصصة، والمحاكم الابتدائية، وتشكيل مجالس التأديب الإداري وزيادة تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش.

وحسب وكالة سبأ، فقد شدد العارضة على ضرورة تكثيف عمل إدارات الرقابة والتحقيق والنزول الميداني للتفتيش للاطلاع على مستوى أداء العمل والانضباط الوظيفي.

وكان الاجتماع قد أقر جملة من المقترحات والتوصيات التي تضمن تلافي الأخطاء، وتعزيز الإجراءات الرقابية والإدارية بما يخدم المصلحة العامة.