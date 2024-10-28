وزير الصحة يدعو الأمم المتحدة لتوجيه تمويلاتها للتأهيل ودعم المعاهد الصحية

المنامة - ياسر ابراهيم -

شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الأحد على ضرورة توجيه صندوق الأمم المتحدة للمشاريع (اليونبس) المرحلة الخامسة للتدريب والتأهيل ودعم المعاهد الصحية لإخراج منتج صحي جيد.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مستشار البرامج بصندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس) الدكتور خلدون صالح، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتدخلاتهم في القطاع الصحي.

وحسب وكالة سبأ، فقد دعا بحيبح إلى ضرورة إستكمال البنية التحتية لمعهد الدكتور امين ناشر وتجهيز معاملة التطبيقية المختلفة بهدف رفع مستوى الوعي المعرفي لدى الطلاب.

وثمن في هذا الصدد، تدخلات اليونبس الإيجابية وعلى الدعم المقدم من الحكومة الألمانية وبنك التمويل الإنمائي الألماني (kfw) في مختلف قطاعات الصحة.

واستعرض اللقاء، ما تم انجازه من تدخلات في المراحل السابقة والخطط والأفكار والرؤى المتصلة بالمرحلة الخامسة اللقاء تناول الاتجاهات المثلى لمسح البنية التحتية للمرافق الصحية والمنشآت وإعداد دراسة لتحديد القدرات.

إلى ذلك، اطلع وزير الصحة وفريق من صندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس) على سير الاعمال الإنشائية في البنية التحتية بمعهد الدكتور امين ناشر.

واستمعوا إلى شرح من عميد المعهد الدكتور جمال امذيب، إلى ما تم انجازه والاحتياجات الملحة للمعهد.

على صعيد آخر تفقد وزير الصحة، سير الأعمال والتجهيزات بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بالعاصمة المؤقتة عدن، واستمع من نائب مدير عام المركز الدكتور صادق الصيادي، إلى اللمسات الأخيرة لإنجاز تأهيل المركز الجديد للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.

وشدد على ضرورة الانجاز حتى يتمكن المركز من النهوض بالمهام التوعوية والتثقيفية المناطة به تجاه المجتمع.