تعز.. وفاة 5 فتيات إثر سقوطهن في بركة للصرف الصحي بذوباب والأهالي يحتجون على تردي الخدمات الصحية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت 5 فتيات، إثر سقوطهن في بركة للصرف الصحي في مديرية ذوباب الساحلية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مديرية ذوباب شهدت أمس الجمعة حادثًا مؤسفًا أثناء حفل زفاف حيث سقطت 17 فتاة في إحدى البيارات القريبة لموقع العرس، مما أسفر عن وفاة خمس منهن وإصابة فتاتين بحالات خطيرة.

وأضاف، أنه تم نقل المصابات إلى مستشفى ذوباب، الذي عجز عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة بسبب عدم وجود الأكسجين والأدوية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تجمع عدد كبير من شباب وأهالي ذوباب أمام المستشفى،

وذكر المصدر، أن الأهالي قاموا بإغلاق المستشفى وطرد الموظفين ومدير المستشفى، مطالبين برحيله احتجاجًا على ما وصفوه بسوء الإدارة والفساد، مشيرا إلى أن المستشفى يفتقر لأبسط المستلزمات الطبية.

وفي خطوة تصعيدية، أخرى، أغلق المحتجون اليوم السبت الطريق الرابط بين المخا ومحافظة عدن، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المنطقة وتغيير رموز الفساد بالمديرية حسب وصفهم.

وعبر المحتجون عن تضامنهم مع أسر الضحايا، داعين الجهات المعنية لتحسين الظروف الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.