شبوة.. مقتل طفلة أثناء اشتباكات بين مُسلّحين قبلييّن في مديرية الصعيد 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت طفلة في السادسة من عمرها، اليوم الجمعة، أثناء اشتباكات بين مُسلحيين قبلييّن في مديرية الصعيد، بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطفلة "نوف ماجد محمد علي الدويل العولقي" 6 أعوام، قتلت أثناء مرورها بسيارة عائلتها، والتي صادفت اندلاع اشتباكات بين مُسلحين قبلييّن من "آل المحروق" و"آل جحشان".

وحسب المصادر فقد نشب الخلاف بين الأسرتين، قبل أن يتطور إلى إطلاق نار بين الطرفين، والذي أدى إلى مقتل الطفلة "نوف العولقي"، أثناء عودتها برفقة عائلتها نحو عتق، من رحلة نزهة بمنطقة السدية في صدر باراس في مديرية الصعيد.

وأوضحت المصادر، أن رصاصة أحد الأطراف أصابت الطفلة نوف ماجد، وأودت بحياتها على الفور، بعد أن اخترقت سيارة الأسرة، التي صادفت مرورها أثناء الاشتباكات في المنطقة مع غروب شمس يوم الجمعة.