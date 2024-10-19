قوات المقاومة الوطنية تختطف صحفيًا في "المخا" وتقتاده إلى أحد سجونها 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات ما تسمى بالمقاومة الوطنية التابعة لعضو المجلس الرئاسي "طارق صالح"، اليوم الجمعة، صحفيًا، واقتادته إلى أحد سجونها في مديرية المخا، غربي محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات أمنية مكونة من ثلاث آليات عسكرية، اختطفت الصحفي "عادل النزيلي" بعد أن اقتحمت منزله في المدينة السكنية بمديرية المخا.

وأكدت المصادر، أن القوات اقتادت "النزيلي" إلى مركز السيطرة التابع لقطاع الأمن في الساحل، قبل أن تسلّمه لقوة أمنية أخرى نقلته إلى معتقل يسمى "القانونية" في مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف جاءت بتوجيهات علياء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى أو أسباب الاختطاف.