كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة بلحظة.. أبرز الحقائق وآخر التطورات بشأن فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ عدد الوفيات فيروس "كورونا" الجديد، اليوم الاثنين، إلى 910 ضحية، وتوفي يوم أمس الأحد 97 شخصًا، وهذا هو أكبر عدد من حالات الوفاة في يوم واحد منذ اكتشاف انتشار الفيروس في أول مرة له في شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية.

كما انتشر الفيروس خارج الصين، في 27 دولة ومنطقة، وأُصيب أكثر من 330 شخصا، وسُجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونج كونج والفلبين،وكلاهما من مواطني الصين، وفقاً لإحصائية لـ"رويترز" استنادًا إلى التقارير الرسمية.

وتخطى عدد وفيات الفيروس الجديد ضحايا انتشار سابق لنوع آخر من فيروس "كورونا"، هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في عامي2002 و2003.

*وفيما يلي أبرز التطورات لفيروس "كورونا" اليوم الاثنين:

-أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المكتشفة بهذا الفيروس في البلاد منذ ظهور المرض إلى 8 حالات.

-قالت منظمة الصحة العالمية: إن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أشخاص لم يزوروا الصين "قد تكون الشرارة التي تشعل نارا أكبر".

-نقل رجل بريطاني فيروس "كورونا" إلى 11 شخصًا على الأقل، بدون أن يطأ مركز الوباء في الصين، في رحلة تظهر كيف يمكن أن ينتقل الفيروس القاتل في زمن تسوده العولمة.

-توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوال فيروس كورونا في شهر أبريل المقبل بسبب الحرارة، مشيدًا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

-أثبتت الاختبارات إصابة 65 آخرين على الأقل من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المرضى إلى 135حالة، ويوجد على متن السفينة نحو 3700 شخص.

-أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء كل رحلاتها إلى بر الصين حتى نهاية شهر مارس المقبل، بينما تواصل الحكومة التحذير من السفر غير الضروري الى البلد الآسيوي، بسبب إنتشار فيروس "كورونا" القاتل.

-لم يطرأ تغير يذكر على سوق الأسهم الأوروبية مع حصولها على دعم من أحاديث عن صفقات استحواذ ومكاسب للقطاعات الدفاعية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التأثير المحتمل لفيروس "كورونا".

-حذر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، من أن استمرار واتساع نطاق تفشي فيروس "كورونا" سيلحق ضررًا باقتصاد اليابان من خلال تأثيره على السياحة وتجارة التجزئة والصادرات بين قطاعات أخرى.