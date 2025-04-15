"بلومبرغ": الروبل الروسي يصبح العملة الأكثر ربحية على خلفية حروب ترامب التجارية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الروبل الروسي أصبح العملة الأكثر ربحية في العالم على خلفية حروب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية". وذكرت الوكالة أن "المستثمرين من مختلف دول العالم يتجهون إلى الدول الشريكة لروسيا للحصول على أصول الروبل ذات العائد المرتفع". وأعلن ترامب في الثاني من نيسان فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيّز التنفيذ في الخامس من نيسان، في حين بدأت الرسوم الفردية في التاسع من الشهر ذاته. وفي التاسع من نيسان، أعلن ترامب تعليق العمل، لمدة 90 يوما، بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول والأقاليم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.

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