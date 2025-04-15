الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا ودول البلطيق ستكون أول من يعاني إذا شن الناتو أي عدوان على روسيا

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن "بولندا ودول البلطيق ستكون أول من يعاني إذا شن الناتو أي عدوان على روسيا"، لافتاً الى أن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعمل على تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا".
ورأى ناريشكين أن "أوكرانيا تريد استمرار الصراع وروسيا تطبق بشكل كامل وقف الهجمات على منشآت الطاقة"، مضيفاً أن "التسوية في أوكرانيا تتطلب إلغاء القوانين التميزية والاعتراف بسيادة حدودنا، وتتطلب تثبيت وضعها غير النووي".
وقال "نجري حوارا مكثفا مع واشنطن ونشعر برغبتها في بحث أسباب الصراع الأوكراني".
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