"بلومبرغ": الصين توقف تسلم طائرات "بوينغ" ضمن حربها التجارية مع أميركا

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلم أي شحنات إضافية من طائرات "بوينغ" ضمن حربها التجارية مع أميركا"، وذلك ردًا على قرار السلطات الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.

وأضافت "بلومبرغ" أن بكين طلبت أيضًا من شركات الطيران الصينية وقف أي مشتريات من المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من الشركات الأميركية.

وذكر مصادر الوكالة أنّ الحكومة الصينية تدرس أيضًا سبل تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينغ" وتواجه تكاليف أعلى.

وانخفض سهم "بوينغ" 4.5% مع تعليق الصين تسلم طائرات من الشركة.