وديع الخازن التقى وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل السورية في دارته وبحثا في زيارة سلام إلى دمشق

التقى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في دارته، وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل في الحكومة السورية هند عبود قبوات، حيث تناول اللقاء الزيارة الرسمية التي تقوم بها الوزيرة قبوات إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المُستدامة، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية.

ووفق المكتب الإعلامي للخازن، فقد جرى خلال اللقاء التطرق إلى مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري "الجامعة والتوفيقية"، فضلاً عن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق إلى دمشق حيث التقوا الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقد أكّدت الوزيرة قبوات أهمّية الحوار والإنفتاح، وضرورة العمل المشترك لما فيه خير الشعبين اللبناني والسوري، وتعزيز مُقوّمات السلام والإستقرار في المنطقة.