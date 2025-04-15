الرئيس عون من مديرية أمن الدولة: لا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لأحد

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلام للضباط من مقر المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، أنّ "مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لأنه في اساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين، ولا حماية لاحد وارفضوا اي ضغط يمكن ان تتعرضوا له".

ويأتي ذلك بعد وصول عون إلى مقر المديرية للقاء المدير العام اللواء ادغار لاوندوس وكبار الضباط.