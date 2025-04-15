الرئيس عون يعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع وقائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات

التقى الرئيس جوزاف عون، في مقر وزارة الدفاع، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى.
وبعد ذلك، انتقل والوزير منسى إلى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقد اجتماعًا في مكتب قائد الجيش، ثم التقى في حضور وزير الدفاع وقائد الجيش، اعضاء المجلس العسكري، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.
وكان قد قدم الرئيس عون للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد امس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور.
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