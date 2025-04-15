الأمن العام في هاربن الصينية: وكالة الأمن القومي الأميركية شنت هجمات إلكترونية ضد صناعات مهمة بالصين

أعلن الأمن العام في مدينة هاربن الصينية، أن "وكالة الأمن القومي الأميركية شنت هجمات إلكترونية ضد صناعات مهمة بالصين"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
وأوضح جهاز الأمن العام في هاربن الصينية، أن "الهجمات الإلكترونية الأميركية كانت تهدف لتخريب بنية المعلومات التحتية".
ويأتي ذلك في خضم حرب تجارية في الرسوم الجمركية المتبادلة بين أميركا والصين جراء سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية بعد زيادة الرسوم على دول العالم كافّة وخصوصا الصين.
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