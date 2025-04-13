روسيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلجورود.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012