كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنوي سلطات كاليفورنيا رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن حاكم الولاية الأميركية غافن نيوسوم اليوم.

وندّد الحاكم الديموقراطي في تسجيل مصوّر على منصة إكس بـ"السلطة الأحادية التي تدّعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة".



وأفادت وسائل إعلامية عدّة بأنّ الدعوى القضائية التي رفعها نيوسوم تقوم على أن القانون الذي استند إليه ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح للرئيس بأن يفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونجرس.

وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وشدّد نيوسوم عبر منصة إكس على أن "كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية في الولايات المتحدة ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم، وأكثر ولاية ستتأثر".