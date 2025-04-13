الايمان الحقيقي

لا يريد الله منا ان تكون محبتنا له بالكلام ويالعاطفة، بل بالفعل والأعمال الحقة. كثيرون منا يستقبلون الله كما فعل أبناء اورشليم حين دخلها المسيح، بالهتافات وسعف النخل، ولكننا، كغالبية الاورشليميين، نتخلى عنه عندما يحتاج الينا لإظهار محبتنا فعليا، فلا نتخلى عنه ونختار أحدا سواه.

لا يحب ان نعامل الله على أنه زعيم او مسؤول زمني، فهذا الأمر سيعني ان محبتنا له غير حقيقية. فلنسع الى المحبة الفعلية، فيعلم الله عندها ان محبتنا غير قابلة للتزوير او للتبديل.