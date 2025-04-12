ناصر الدين يشجب الاعتداء على صيدليات: أمن المرافق الصحية أولوية قصوى

إتصل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بنقيب الصيادلة جو سلوم مستنكرًا الاعتداء على ثلاث صيدليات. وشدد الوزير ناصر الدين على وجوب ملاحقة المعتدين وتشديد الإجراءات العقابية بحقهم منعًا لتكرار هكذا اعتداءات، مؤكدًا أن أمن المرافق الصحية أولوية قصوى، خصوصًا أن هذه المرافق، سواء الصيدليات أم المستشفيات والمراكز الصحية، لم تقصر يومًا في العمل على مدار الساعة وفي كل الظروف لتأمين الخدمات الطارئة والضرورية والحيوية للمواطنين.

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