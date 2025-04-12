شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إصابة 46 شخصًا إثر هجوم بالغاز في موقع سياحي شهير والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بالغاز في ألمانيا

أشهر المواقع السياحية في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - أطلق شخص مجهول غازًا مهيجًا، اليوم السبت، في حديقة مينياتور وندرلاند، بهامبورج.وتعد واحدة من المناطق السياحية الأكثر شعبية في المدينة التي تقع شمالي ألمانيا، وأكبر معارض نماذج القطارات في العالم.وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لحقت بـ 46 شخصًا، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشرطة.وتعرض المتضررون لتهيج خفيف في الجهاز التنفسي، ونُقل شخص واحد إلى المستشفى، فيما عولج الباقين في موقع الحادث.وأضاف المتحدث أن فرقة الإطفاء أخلت المبنى الواقع في منطقة شبايشرشتات، لكنها سمحت بدخوله بعد نصف ساعة.ولم يُحدد بعد منفذ الهجوم رغم العثور على خرطوش في موقع الحادث.وتبلغ مساحة منطقة السكك الحديدية النموذجية في بلاد العجائب المصغرة حاليًا أكثر من 1600 متر مربع.ومن المقرر توسيع المعرض، الذي يضم مسارًا يبلغ طوله حوالي 17 ألف متر، خلال السنوات المقبلة، وبلغ زوار الحديقة حاجز الـ 25 مليونا مطلع شهر مارس الماضي.